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Умєров та Сирський провели розмову з новим міністром оборони Литви

Умєров та Сирський провели розмову з новим міністром оборони Литви
Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським провели відеодзвінок з Міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Міноборони.

Сирський та Умєров привітали Кащюнаса з нещодавнім призначенням на посаду.

У відеодзвінку також взяв участь командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

Сирський поінформував литовських колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.

Пряма мова Умєрова:

"Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом".

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