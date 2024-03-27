Умєров та Сирський провели розмову з новим міністром оборони Литви

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським провели відеодзвінок з Міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Міноборони.

Сирський та Умєров привітали Кащюнаса з нещодавнім призначенням на посаду.

У відеодзвінку також взяв участь командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

Сирський поінформував литовських колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.

Пряма мова Умєрова:

"Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом".