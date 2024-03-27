Умєров та Сирський провели розмову з новим міністром оборони Литви
Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським провели відеодзвінок з Міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Міноборони.
Сирський та Умєров привітали Кащюнаса з нещодавнім призначенням на посаду.
У відеодзвінку також взяв участь командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.
Сирський поінформував литовських колег про оперативну безпекову ситуацію на фронті.
Пряма мова Умєрова:
"Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом".