Умеров и Сырский провели разговор с новым министром обороны Литвы
Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским провели видеозвонок с Министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Сырский и Умеров приветствовали Кащюнаса с недавним назначением на должность.
В видеозвонке также принял участие командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.
Сырский проинформировал литовских коллег об оперативной ситуации безопасности на фронте.
Прямая речь Умерова:
"Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего оборонного сотрудничества и поблагодарили Литву за непреклонную поддержку. Жду визита министра Кащюнаса в Киев в ближайшее время".