Ситуація на фронті: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Сили оборони України протягом доби знищили засіб ворожої протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 27 березня.

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного Харківської області та Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Хрінівка, Гірськ, Мхи, Тимоновичі, Костобобрів, Михальчина Слобода Чернігівської області; Кучерівка, Старикове, Кіндратівка, Веселівка, Басівка Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі н.п. Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Ямполівки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах н.п. Іванівське, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах н.п. Новий, Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах н.п. Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційного удару в районі н.п. Цукурине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Українськ Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах н.п. Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах н.п. Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Ворожих обстрілів зазнали місто Херсон та Михайлівка Херсонської області; Нікополь Дніпропетровської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще одному важливому об’єкту противника.