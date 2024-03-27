Ситуация на фронте: вечерня сводка Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины в течение суток уничтожили вражескую противовоздушную оборону и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 27 марта.

В течение суток зафиксировано 49 боевых столкновений. В общем, враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Ветеринарного Харьковской области и Харькова. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Хреновка, Горск, Мхи, Тимоновичи, Костобобров, Михальчина Слобода Черниговской области; Кучеривка, Стариковое, Кондратовка, Веселовка, Басовка Сумской области; Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе н.п. Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Ямполевки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области и Терны, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 4 атаки в районах н.п. Ивановское, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Новый, Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах н.п. Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей. Противник нанес авиационный удар в районе н.п. Цукурино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка, Украинск Донецкая область.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Александрополь, Екатериновка, Елизаветовка, Большая Новоселка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Полтавка, Ровнополь, Чаривне, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Вражеским обстрелам подверглись город Херсон и Михайловка Херсонской области; Никополь Днепропетровской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ и еще одному важному объекту противника.