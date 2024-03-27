Посли ЄС домовилися про компроміс щодо умов торгівлі з Україною

Посли ЄС домовились щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter (X) інформує бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", – йдеться в повідомленні.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024

Бельгійське головування додало, що цей компроміс ще має ухвалити Європарламент.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяк підтвердив у Twitter (X), що базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції, охоплюватиме не лише 2022 і 2023 роки, а й другу половину 2021 року, коли обсяги українського імпорту були нижчими.

Раніше ЗМІ повідомляли, що бельгійське головування у Раді ЄС оновило проєкт угоди про продовження безмитної торгівлі з Україною, врахувавши нові обмеження.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.