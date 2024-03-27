Послы ЕС договорились о компромиссе по условиям торговли с Украиной

Послы ЕС договорились об обновлении и продлении действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter (X) информирует бельгийское председательство в Совете Евросоюза.

"Послы ЕС согласовали новый компромисс о продлении торговых мер для Украины, который обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", – говорится в сообщении.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024

Бельгийское председательство добавило, что этот компромисс еще должен принять Европарламент.

Ранее СМИ сообщали, что бельгийское председательство в Совете ЕС обновило проект соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной, учитывая новые ограничения.

По оценкам Еврокомиссии, озвученных на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, Украина потеряет 86 млн евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов.

Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции. Согласно документу, базовый период, который будет приниматься во внимание при определении объемов поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже. Украина выступила против этого предложения.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы не смогли утвердить обновленное соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.