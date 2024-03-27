У Кабміні оцінили збитки для екології після ракетного удару по ДніпроГЕС

Орієнтовні збитки для екосистеми України після ракетного удару по Дніпровській ГЕС становлять наразі 140 млн грн, однак ця цифра не остаточна, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі національного телемарафону.

"Збитки довкіллю — це не тільки відходи руйнації або забруднення води. Це, зокрема, вибух, це горіння, це вплив на всі елементи екосистеми. Тому на сьогодні маємо цифру 140 мільйонів гривень. Це ще один кейс у наш загальний трек щодо обрахунку збитків довкіллю для того, щоб потім виставити окупантам рахунок. Але ця цифра може змінюватися" , — сказав він.

Міністр нагадав, що внаслідок атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі стався витік нафтопродуктів та засмічення ґрунтів. Відповідні служби вживають усіх заходів для ліквідації наслідків атаки. Наразі ситуація стабілізувалася. У жодній точці відбору не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів.

За словами Стрільця, від початку повномасштабного російського вторгнення на території України утворилося понад 600 тисяч тонн відходів внаслдок руйнувань. На сьогодні зафіксовано більше 4 тисячі випадків злочинів проти довкілля.

Як повiдомлялось, російська армія вранці 22 березня масовано атакувало Україну ударними дронами та ракетами, вибухи лунали в різних регіонах. Зокрема постраждала гребля Дніпровської гідроелектростанції та пункти управління. Внаслідок атаки загинули 8-річна дівчинка, її батько та ще один чоловік.

Крім того, за попередніми даними Держекоінспекції, було зафіксовано засмічення ґрунтів та пляма нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни. Завали розбирають вже п'яту добу поспіль.