В Кабмине оценили ущерб для экологии после ракетного удара по ДнепроГЭС

Ориентировочный ущерб для экосистемы Украины после ракетного удара по Днепровской ГЭС составляет сейчас 140 млн грн, однако эта цифра не окончательная, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире национального телемарафона.

"Ущерб окружающей среде — это не только отходы разрушения или загрязнения воды. Это, в частности, взрыв, это горение, это влияние на все элементы экосистемы. Поэтому сегодня имеем цифру 140 миллионов гривен. Это еще один кейс в наш общий трек по обсчету ущерба окружающей среде для того, чтобы потом выставить оккупантам счет. Но эта цифра может изменяться" , — сказал он.

Министр напомнил, что в результате атаки на ДнепроГЭС в Запорожье произошла утечка и засорение почв. Соответствующие службы принимают все меры для ликвидации последствий атаки. Пока ситуация стабилизировалась. Ни в одной точке отбора не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов.

По словам Стрельца, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Украины образовалось более 600 тысяч тонн отходов в результате разрушений. На сегодняшний день зафиксировано более 4 тысяч случаев преступлений против окружающей среды.

Как сообщалось, российская армия утром 22 марта массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами, взрывы раздавались в разных регионах. В частности, пострадала плотина Днепровской гидроэлектростанции и пункты управления. В результате атаки погибли 8-летняя девочка, ее отец и еще один мужчина.

Кроме того, по предварительным данным Госэкоинспекции, было зафиксировано засорение почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонн. Завалы разбирают уже пятые сутки подряд.