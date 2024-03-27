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Окупанти обстріляли селище Борова на Харківщині: загинула дитина

Окупанти обстріляли селище Борова на Харківщині: загинула дитина
Фото: wikimedia.org

Армія РФ увечері 27 березня обстріляла селище Борова на Харківщині, загинув 12-річний хлопчик, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик.
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється".

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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