Окупанти обстріляли селище Борова на Харківщині: загинула дитина

Армія РФ увечері 27 березня обстріляла селище Борова на Харківщині, загинув 12-річний хлопчик, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється".

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).