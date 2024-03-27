Оккупанты обстреляли поселок Боровая на Харьковщине: погиб ребенок
Армия РФ вечером 27 марта обстреляла поселок Боровая в Харьковской области, погиб 12-летний мальчик, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
"По данным следствия, 27 марта около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боров Изюмского района. Погиб 12-летний мальчик.
В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается".
При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).