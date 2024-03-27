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Оккупанты обстреляли поселок Боровая на Харьковщине: погиб ребенок

Оккупанты обстреляли поселок Боровая на Харьковщине: погиб ребенок
Фото: wikimedia.org

Армия РФ вечером 27 марта обстреляла поселок Боровая в Харьковской области, погиб 12-летний мальчик, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 27 марта около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боров Изюмского района. Погиб 12-летний мальчик.
В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается".

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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