Таджики в РФ після теракту бояться відправки на війну чи депортації – NYT

У Москві мігранти з Таджикистану намагаються не виходити з дому, бо через теракт у "Крокус Сіті Холі" побоюються депортації або масової відправки на війну проти України.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Через те, що четверо затриманих підозрюваних у нападі в Підмосков’ї є вихідцями з Таджикистану, у РФ посилилася антимігрантська риторика в Інтернеті. Найактивніше ксенофобія почала розповсюджуватися у пабліках так званих воєнних блогерів, прихильників вторгнення РФ в Україну, які переважно є ультраправими.

Як наслідок, Кремль задовольняє запити прихильників війни, обіцяючи більш жорсткі дії проти мігрантів, одночасно намагаючись запобігти спалаху міжетнічної напруженості в суспільстві.

Згідно з державною статистикою РФ, майже мільйон громадян Таджикистану минулого року були зареєстровані в Росії як трудові мігранти.

Менеджер харчового бізнесу в Москві, де працюють таджики, сказала в коментарі NYT, що настрої нагадують 2000-ті роки, коли мусульмани з Кавказу зіткнулися з широко поширеною дискримінацією після терактів і війни в Чечні. Таджики в Москві настільки налякані, що взагалі майже не виходять на вулицю, сказала вона.

Вони побоюються не тільки депортації, але й того, що їх можуть залучити до війни в Україні, сказав 25-річний Сайданвар, таджицький правозахисник, який нещодавно залишив Москву.

"Таджики справді бояться, що російська влада почне масово відправляти їх на фронт воювати в якості помсти нашому таджицькому народу" , - сказав він.

Теракт під Москвою

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, в результаті атаки загинуло понад 140 людей.

Російські силовики затримали чотирьох чоловіків, яких назвали виконавцями нападу. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вони нібито хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно". За кілька днів Олександр Лукашенко зробив заяву, з якої слідує, що нападники спочатку планували перетнути кордон РФ з Білоруссю.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

Басманний суд Москви заарештував чотирьох підозрюваних в нападі. Вони нібито зізналися у скоєнні теракту. До суду чоловіків доставили побитими, один із них був на каталці у супроводі лікарів. Очевидно, що до них застосовували тортури.

У Держдепі США вважають, що Росія намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.