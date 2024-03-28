Таджики в РФ после теракта боятся отправки на войну или депортации – NYT

В Москве мигранты из Таджикистана пытаются не выходить из дома, потому что из-за теракта в "Крокус Сити Холле" опасаются депортации или массовой отправки на войну против Украины.﻿ Об этом сообщает The New York Times, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Из-за того, что четверо задержанных подозреваемых в нападении в Подмосковье являются выходцами из Таджикистана, в РФ усилилась антимигрантская риторика в Интернете. Наиболее активно ксенофобия начала распространяться в пабликах так называемых военных блогеров, сторонников вторжения РФ в Украину, преимущественно ультраправых.

Как следствие, Кремль удовлетворяет запросы сторонников войны, обещая более жесткие действия против мигрантов, одновременно пытаясь предотвратить вспышку межэтнической напряженности в обществе.

Согласно государственной статистике РФ, почти миллион граждан Таджикистана в прошлом году были зарегистрированы в России как трудовые мигранты.

Менеджер пищевого бизнеса в Москве, где работают таджики, сказала в комментарии NYT, что настроения напоминают 2000-е годы, когда мусульмане с Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после терактов и войны в Чечне. Таджики в Москве настолько напуганы, что вообще почти не выходят на улицу, сказала она.

Они опасаются не только депортации, но и того, что их могут привлечь к войне в Украине, сказал 25-летний Сайданвар, недавно покинувший Москву таджикский правозащитник.

"Таджики действительно боятся, что российские власти начнут массово отправлять их на фронт воевать в качестве мести нашему таджикскому народу" , - сказал он.

Теракт под Москвой

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли более 140 человек.

Российские силовики задержали четырех мужчин, которых назвали исполнителями нападения. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что они якобы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно". Через несколько дней Александр Лукашенко сделал заявление, из которого следует, что нападавшие изначально планировали пересечь границу РФ с Беларусью.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчин доставили избитыми, один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.

В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.