ППО вночі знищила 26 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 28 березня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили 26 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни застосували три крилатих ракети Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П, які запустили з акваторії Чорного моря, зенітну керовану ракету С-300 на Донеччині та 28 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 (район пусків Курська область РФ та мис Чауда в Криму).

"Знищено 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.