ППО вночі знищила 26 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 28 березня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили 26 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього росіяни застосували три крилатих ракети Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П, які запустили з акваторії Чорного моря, зенітну керовану ракету С-300 на Донеччині та 28 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 (район пусків Курська область РФ та мис Чауда в Криму).
"Знищено 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.