ПВО ночью уничтожила 26 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 28 марта русские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне применили три крылатых ракеты Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П, которые запустили из акватории Черного моря, зенитную управляемую ракету С-300 в Донецкой области и 28 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 (район пусков Курская область) в Крыму).

"Уничтожены 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.