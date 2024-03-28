Марін Ле Пен звинуватили у розкраданні коштів ЄС, призначено суд

Колишню кандидатку від партії "Національне об'єднання" на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен та її родичів звинувачують у розкраданні коштів з фондів Європейського Союзу﻿. Про це йдеться у публікації Le Parisien, повідомляє Ділова столиця.

Підозрювані у справі — Марін Ле Пен та ще 26 людей. Їх звинувачують у створенні в період з 2004 по 2016 рік системи винагороди для помічників депутатів Європарламенту від ЄС. Ле Пен судитимуть за розтрату державних коштів та співучасть. Звинувачення вона відкидає.

Серед інших обвинувачених — мер Перпіньяна Луї Аліо, колишній другий номер партії Бруно Гольніш, виконавчий віцепрезидент партії Ніколя Бей, ексскарбник "Національного об'єднання" Валеран де Сен-Жюст, речник партії Жюльєн Одуль.

Суд також має вирішити, чи зможе її 95-річний батько Марін Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, підготувати свій захист та бути присутнім на засіданні. Слухання проходитимуть три рази на тиждень.