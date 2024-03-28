Марин Ле Пен обвинили в хищении средств ЕС, назначен суд

Бывшую кандидатку от партии "Национальное объединение" на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен и ее родственников обвиняют в хищении средств из фондов Европейского Союза﻿. Об этом говорится в публикации Le Parisien, сообщает Деловая столица.

Подозреваемые по делу — Марин Ле Пен и еще 26 человек. Их обвиняют в создании в период с 2004 по 2016 год системы вознаграждения для помощников депутатов Европарламента от ЕС. Ле Пен будут судить за растрату государственных средств и соучастие. Обвинения она отвергает.

Среди других обвиняемых — мэр Перпиньяна Луи Алио, бывший второй номер партии Бруно Гольниш, исполнительный вице-президент партии Николя Бэй, экс-казначей "Национального объединения" Валеран де Сен-Жюст, спикер партии Жюльен Одуль.

Суд также должен решить, сможет ли ее 95-летний отец Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, подготовить свою защиту и присутствовать на заседании. Слушания будут проходить три раза в неделю.