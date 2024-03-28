РФ за добу втратила майже 800 військових та 32 артсистеми – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 780 військових, 21 бронемашину, 32 артсистеми, 22 безпілотники, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали: