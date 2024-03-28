РФ за добу втратила майже 800 військових та 32 артсистеми – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 780 військових, 21 бронемашину, 32 артсистеми, 22 безпілотники, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб,
- танків ‒ 6914 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21) од,
- артилерійських систем – 10963 (+32) од,
- РСЗВ – 1021 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 729 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22),
- крилатих ракет ‒ 2017 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 1800 (+6).