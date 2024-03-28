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РФ за добу втратила майже 800 військових та 32 артсистеми – Генштаб

РФ за добу втратила майже 800 військових та 32 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 780 військових, 21 бронемашину, 32 артсистеми, 22 безпілотники, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб,
  • танків ‒ 6914 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21) од,
  • артилерійських систем – 10963 (+32) од,
  • РСЗВ – 1021 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 729 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22),
  • крилатих ракет ‒ 2017 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1800 (+6).

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