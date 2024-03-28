РФ за сутки потеряла почти 800 военных и 32 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 780 военных, 21 бронемашин, 32 артсистемы, 22 беспилотника, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери окупантов с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили: