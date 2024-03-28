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РФ за сутки потеряла почти 800 военных и 32 артсистемы – Генштаб

РФ за сутки потеряла почти 800 военных и 32 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 780 военных, 21 бронемашин, 32 артсистемы, 22 беспилотника, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери окупантов с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 439 970 (+780) человек,
  • танков ‒ 6914 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13237 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 10963 (+32) ед,
  • РСЗО – 1021 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 729 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8590 (+22),
  • крылатых ракет ‒ 2017 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14595 (+56) ед,
  • специальной техники – 1800 (+6).

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