РФ за сутки потеряла почти 800 военных и 32 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 780 военных, 21 бронемашин, 32 артсистемы, 22 беспилотника, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери окупантов с 24.02.22 по 28.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 439 970 (+780) человек,
- танков ‒ 6914 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13237 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 10963 (+32) ед,
- РСЗО – 1021 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 729 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8590 (+22),
- крылатых ракет ‒ 2017 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14595 (+56) ед,
- специальной техники – 1800 (+6).