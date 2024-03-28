Росіяни атакували Одещину ракетами та безпілотниками: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська уночі завдали ударів ракетами та дронами по Одеській області. Зранку окупанти завдали повторного ракетного удару.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зокрема вночі літаки Ту-22М3 запустили ракети Х-22 в напрямку півдня Одещини. Пізніше літак Су-30 випустив протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. "Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря" , – йдеться в повідомленні.

Пізніше, близько третьої години ночі, війська РФ атакував Одещину "Шахедами". Сили ППО знищили два безпілотники. Обійшлося без поранених.

Уранці РФ знову завдала ракетних ударів. Попередньо, без постраждалих. Інформацію уточнюють.