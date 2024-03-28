Росіяни атакували Одещину ракетами та безпілотниками: в ОВА розповіли про наслідки
Російські війська уночі завдали ударів ракетами та дронами по Одеській області. Зранку окупанти завдали повторного ракетного удару.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зокрема вночі літаки Ту-22М3 запустили ракети Х-22 в напрямку півдня Одещини. Пізніше літак Су-30 випустив протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку.
"Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря", – йдеться в повідомленні.
Пізніше, близько третьої години ночі, війська РФ атакував Одещину "Шахедами". Сили ППО знищили два безпілотники. Обійшлося без поранених.
Уранці РФ знову завдала ракетних ударів. Попередньо, без постраждалих. Інформацію уточнюють.