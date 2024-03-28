Россияне атаковали Одесчину ракетами и беспилотниками: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска ночью нанесли удары ракетами и дронами по Одесской области. Утром оккупанты нанесли повторный ракетный удар.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В частности, ночью самолеты Ту-22М3 запустили ракеты Х-22 в направлении юга Одесщины. Позже самолет Су-30 выпустил противорадиолокационную ракету в том же направлении. "Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря" , – говорится в сообщении.

Позже, около трех часов ночи, войска РФ атаковали Одесчину "Шахедами". Силы ПВО уничтожили два беспилотника. Обошлось без раненых.

Утром РФ снова нанесла ракетные удары. Предварительно, без пострадавших. Информацию уточняют.