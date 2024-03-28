На Херсонщині окупанти обстріляли порт, ТРЦ та багатоповерхівки, є загиблі - ОВА

Минулої доби під час російських обстрілів Херсонщини двоє людей загинули, ще чотири отримали поранення. Про це інформував начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник обстрілював Дудчани, Нововоронцовку, Михайлівку, Одрадокаменку, Гаврилівку, Веселе, Золоту Балку, Качкарівку, Антонівку, Станіслав, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Велетенське, Кізоміс, Берегове та місто Херсон" , - написав Прокудін в Telegram.

За його словами, російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області. Було пошкоджено дві багатоповерхівки та десять приватних будинків. Також було зафіксовано попадання в припортову інфраструктуру, об'єкт критичної інфраструктури, торговий центр, господарські будівлі та автомобіль.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що Херсонську міську територіальну громаду минулої доби росіяни обстріляли 12 разів. Зокрема, саме в Херсоні було пошкоджено будівлю торговельного центру та обидві багатоповерхівки.