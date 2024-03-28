В Херсонской области оккупанты обстреляли порт, ТРЦ и многоэтажки, есть погибшие - ОВА

За прошедшие сутки во время российских обстрелов Херсонщины два человека погибли, еще четыре получили ранения. Об этом информировал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки противник обстреливал Дудчаны, Нововоронцовку, Михайловку, Одрадокаменку, Гавриловку, Веселое, Золотую Балку, Качкаровку, Антоновку, Станислав, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Велетенское, Кизомис, Берегово и город Херсон" , - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Были повреждены две многоэтажки и десять частных домов. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, объект критической инфраструктуры, торговый центр, хозяйственные постройки и автомобиль.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко добавил, что Херсонскую городскую территориальную общину за минувшие сутки россияне обстреляли 12 раз. В частности, именно в Херсоне было повреждено здание торгового центра и обе многоэтажки.