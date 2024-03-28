Німецький генерал: РФ перехопила ініціативу, але оборона України стійка

Координатор військової допомоги Україні в міноборони Німеччини Крістіан Фройдінґ оцінив ситуацію на фронті та тактику ЗСУ, повідомляє Deutsche Welle.

"Ситуація досить напружена. Російська армія перехопила ініціативу на суші та в повітрі, але ми бачимо також стійку та стабільну оборону України" , - заявив глава ситуаційного центру по Україні при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінґ.

За словами генерала Бундесверу, останніми тижнями і місяцями оборонна тактика ЗСУ стала більш гнучкою, оборона ведеться рухоміше.

"Це означає, що українська армія готова поступатися в обмеженому масштабі певним простором, щоб зберігати власні сили і заново готуватися до оборони" , - пояснив Фройдінґ.

При цьому, вважає німецький генерал, Збройні сили України (ЗСУ) тримають ситуацію під контролем навіть під час відходу, який здійснюється дуже впорядковано.

У відповідь на те, чого найбільше потребує Україна зараз для успішного відбиття російської агресії, він назвав "артилерійські снаряди, боєприпаси та ракети для сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), а також броньовані бойові машини".

Ще сотні тисяч снарядів для Києва

Для задоволення гострої потреби ЗСУ в артилерійських снарядах у Німеччині вирішили діяти у три етапи, зазначив Фройдінґ. На першому етапі Україні у терміновому порядку - тобто уже найближчими днями - з арсеналів Бундесверу передадуть 10 тисяч снарядів. У середньостроковій перспективі Німеччина вирішила підтримати чеську ініціативу та взяти на себе витрати на закупівлю 180 тисяч снарядів, які будуть передані Києву у другій половині поточного року.

А на довгострокову перспективу, на додаток до плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу. З якою саме країною укладено угоду, Фройдінґ поки відмовився відповідати.