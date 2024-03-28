Немецкий генерал: РФ перехватила инициативу, но оборона Украины устойчива

Координатор военной помощи Украины в минобороны Германии Кристиан Фрейдинг оценил ситуацию на фронте и тактику ВСУ, сообщает Deutsche Welle.

"Ситуация достаточно напряженная. Российская армия перехватила инициативу на суше и в воздухе, но мы видим также устойчивую и стабильную оборону Украины" , - заявил глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

По словам генерала Бундесвера, в последние недели и месяцы оборонная тактика ВСУ стала более гибкой, оборона ведется подвижнее.

"Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне" , - пояснил Фрейдинг.

При этом, считает немецкий генерал, Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат ситуацию под контролем даже во время ухода, который осуществляется очень упорядоченно.

В ответ на то, в чем больше всего нуждается Украина сейчас для успешного отражения российской агрессии, он назвал "артиллерийские снаряды, боеприпасы и ракеты для современных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также бронированные боевые машины".

Еще сотни тысяч снарядов для Киева

Для удовлетворения острой потребности ВСУ в артиллерийских снарядах в Германии решили действовать в три этапа, отметил Фрейдинг. На первом этапе Украине в срочном порядке – то есть уже в ближайшие дни – из арсеналов Бундесвера передадут 10 тысяч снарядов. В среднесрочной перспективе Германия решила поддержать чешскую инициативу и взять на себя расходы по закупке 180 тысяч снарядов, которые будут переданы Киеву во второй половине текущего года.

А на долгосрочную перспективу, вдобавок к плану Чехии, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 тысяч снарядов примерно с четвертого квартала. С какой именно страной заключено соглашение, Фрейдинг пока отказался отвечать.