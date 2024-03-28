"Діалогу немає": у Кабміні не знають, як розблокувати польський кордон

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла, що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону, повідомляє Європейська правда.

Стефанішина відзначила, що Київ та Варшава ведуть переговори з польською стороною щодо можливого врегулювання проблемних питань.

"Проте, маючи переговори щодо моніторингу експорту та імпорту певної продукції, ми не маємо діалогу стосовно того, як завершити кризу, пов'язану з блокуванням українського кордону" , – зізналась віцепрем’єрка.

Вона сказала, що з боку польського уряду не видно готовності до поступок.

Уряд Польщі, за словами Стефанішиної, сам має бути зацікавлений у тому, щоб врегулювати ситуацію всередині країни, оскільки криза вже має ширший порядок денний, аніж Україна – блокування відбувається й на кордоні з балтійськими країнами, і з Німеччиною.

"Це комплексна внутрішня ситуація, також пов'язана з виборами. І ми готові піти назустріч польській стороні, ми перебуваємо з ними у діалозі. Але на сьогодні ми не бачимо розуміння стосовно того, як завершити цю кризову ситуацію" , – сказала віцепрем’єрка.

Вона також розповіла, що в уряду "у повній бойовій готовності" є увесь арсенал юридичних інструментів, які можна застосувати у відповідь на недружню торговельну політику.