"Диалога нет": в Кабмине не знают, как разблокировать польскую границу

Вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что Украина на сегодняшний день не имеет диалога с Польшей относительно разблокирования границы, сообщает Европейская правда.

Стефанишина отметила, что Киев и Варшава ведут переговоры с польской стороной относительно возможного урегулирования проблемных вопросов.

"Однако, имея переговоры по мониторингу экспорта и импорта определенной продукции, у нас нет диалога относительно того, как завершить кризис, связанный с блокированием украинской границы" , – призналась вице-премьер.

Она сказала, что со стороны польского правительства не видна готовность к уступкам.

Правительство Польши, по словам Стефанишиной, само должно быть заинтересовано в том, чтобы урегулировать ситуацию внутри страны, поскольку кризис уже имеет более широкую повестку дня, чем Украина – блокирование происходит и на границе с балтийскими странами, и с Германией.

"Это комплексная внутренняя ситуация, также связанная с выборами. И мы готовы пойти навстречу польской стороне, мы находимся с ними в диалоге. Но на сегодняшний день мы не видим понимания относительно того, как завершить эту кризисную ситуацию" , – сказала вице-премьер.

Она также рассказала, что у правительства "в полной боевой готовности" есть весь арсенал юридических инструментов, которые можно применить в ответ на недружественную торговую политику.