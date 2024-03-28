"Диалога нет": в Кабмине не знают, как разблокировать польскую границу
Вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что Украина на сегодняшний день не имеет диалога с Польшей относительно разблокирования границы, сообщает Европейская правда.
Стефанишина отметила, что Киев и Варшава ведут переговоры с польской стороной относительно возможного урегулирования проблемных вопросов.
"Однако, имея переговоры по мониторингу экспорта и импорта определенной продукции, у нас нет диалога относительно того, как завершить кризис, связанный с блокированием украинской границы", – призналась вице-премьер.
Она сказала, что со стороны польского правительства не видна готовность к уступкам.
Правительство Польши, по словам Стефанишиной, само должно быть заинтересовано в том, чтобы урегулировать ситуацию внутри страны, поскольку кризис уже имеет более широкую повестку дня, чем Украина – блокирование происходит и на границе с балтийскими странами, и с Германией.
"Это комплексная внутренняя ситуация, также связанная с выборами. И мы готовы пойти навстречу польской стороне, мы находимся с ними в диалоге. Но на сегодняшний день мы не видим понимания относительно того, как завершить эту кризисную ситуацию", – сказала вице-премьер.
Она также рассказала, что у правительства "в полной боевой готовности" есть весь арсенал юридических инструментов, которые можно применить в ответ на недружественную торговую политику.
"В то же время мы понимаем, что такой юридический процесс имел смысл в условиях более мирного времени. Это достаточно длительный процесс, тогда как нам нужно как-то выживать", - сказала Стефанишина.