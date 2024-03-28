Канада відмовилася продовжувати спрощений прийом біженців з України

Міністр імміграції Канади Марк Міллер заявив, що його країна не планує продовжувати термін дії програми зі спрощеного прийому українських біженців (CUAET). Про це пише Globe&Mail, повідомляє Новое время.

Однак при цьому він зазначив, що він все ще має намір зберігати «гнучкість», аби реагувати на події в Україні.

За оцінками пана Міллера, близько 300 тис. українців прибудуть до Канади до кінця березня, ще сотні тисяч мають право приїхати сюди за програмою спрощеного прийому.

Минулого тижня українські правозахисні організації закликали Міллера створити спеціальний шлях до постійного проживання в Канаді для українців, які приїхали до країни після повномасштабного російського вторгнення, заявивши, що для багатьох з них було б небезпечно повертатися після закінчення терміну дії їхніх віз.

Канада створила спеціальну програму спрощеного в'їзду для українців — Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). Вона була розроблена, аби дозволити необмеженій кількості українців, які рятуються від війни, працювати, навчатися та перебувати в Канаді до трьох років.

Зазначається, що хоча прийом заявок завершився ще в липні минулого року, власники віз за цією програмою мають час прибути до Канади до 31 березня цього року.