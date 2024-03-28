Канада отказалась продлевать упрощенный прием беженцев из Украины

Министр иммиграции Канады Марк Миллер заявил, что его страна не планирует продлевать срок действия программы по упрощенному приему украинских беженцев (CUAET). Об этом пишет Globe & Mail, сообщает Новое время.

Однако при этом он отметил, что он все еще намерен сохранять «гибкость», чтобы реагировать на события в Украине.

По оценкам господина Миллера, около 300 тыс. украинцев прибудут в Канаду до конца марта, еще сотни тысяч имеют право приехать сюда по программе упрощенного приема.

На прошлой неделе украинские правозащитные организации призвали Миллера создать специальный путь к постоянному проживанию в Канаде для украинцев, которые приехали в страну после полномасштабного российского вторжения, заявив, что для многих из них было бы опасно возвращаться после окончания срока действия их виз.

Канада создала специальную программу упрощенного въезда для украинцев — Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). Она была разработана, чтобы позволить неограниченному количеству украинцев, которые спасаются от войны, работать, учиться и находиться в Канаде до трех лет.

Отмечается, что хотя прием заявок завершился еще в июле прошлого года, владельцы виз по этой программе имеют время прибыть в Канаду до 31 марта этого года.