Євродепутатка назвала деякі законопроєкти у Раді "божевільними"

Депутати Верховної ради не завжди дотримуються демократичних стандартів, пропонуючи законопроекти, які не вписуються у правову систему ЄС.﻿ Про це заявила депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"Ми бачимо деякі, скажімо так, тривожні ознаки, і ми бачимо деякі божевільні законопроекти, які не вписуються в acquis ЄС (правову систему Євросоюзу, - ред. ), які не вписуються в це прагнення стати його членом" , - сказала вона.

Фон Крамон-Таубадель висловила повагу усім депутатам у Раді, всім колегам, які працюють у виконавчій владі, за розробку відповідних законопроєктів для членства в ЄС, потім за їхнє ухвалення, потім за реалізацію.

"Так що багато, безумовно, робиться. І набагато більше, ніж очікували багато хто в Європейському Союзі" , - сказала вона, зазначивши, що існує чітка єдність у реформуванні країни, просуванні правильних законопроектів, забезпеченні того, щоб все йшло європейським шляхом.