Евродепутат назвала некоторые законопроекты в Раде "сумасшедшими"

Депутаты Верховной рады не всегда придерживаются демократических стандартов, предлагая законопроекты, которые не вписываются в правовую систему ЕС.﻿ Об этом заявила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"Мы видим некоторые, скажем так, тревожные признаки, и мы видим некоторые безумные законопроекты, которые не вписываются в acquis ЕС (правовую систему Евросоюза, - ред.), которые не вписываются в это стремление стать его членом" , - сказала она.

Фон Крамон-Таубадель выразила респект всем коллегам в Раде, всем коллегам, работающим в исполнительной власти, за разработку соответствующих законопроектов для членства в ЕС, затем за их принятие, затем за реализацию.

"Так что многое, безусловно, делается. И гораздо больше, чем ожидали многие в Европейском Союзе" , - сказала она, отметив, что существует четкое единство в реформировании страны, продвижении правильных законопроектов, обеспечении того, чтобы все шло по европейскому пути.