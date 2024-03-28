КМВА повідомила про загрозу проникнення ДРГ до Києва і ухвалила низку рішень

У Києві на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста ухвалили низку рішень через загрозу проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до столиці та загрози Росії посилити ракетні атаки. Про це інформували у КМВА, повідомляє Ліга.net.

Начальник КДВА Сергій Попко наголосив, що не виключається загроза спроб проникнення на територію міста ДРГ Росії, а також залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації у столиці.

За даними КМВА, Рада оборони Києва ухвалила низку рішень, а саме:

невідкладно опрацювати питання проведення подальших заходів у Києві, які передбачають залучення великої кількості людей;

переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці щодо роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також у місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян;

всім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей;

всім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів.

Також окремо здійснюватиметься моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.