КГВА сообщила об угрозе проникновения ДРГ в Киев и приняла ряд решений

В Киеве на заседании Совета обороны относительно обеспечения безопасности города приняли ряд решений из-за угрозы проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в столицу и угрозы России усилить ракетные атаки. Об этом информировали в КГВА, сообщает Лига.net.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что не исключается угроза попыток проникновения на территорию города ДРГ России, а также привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице.

По данным КГВА, Совет обороны Киева принял ряд решений, а именно:

безотлагательно проработать вопросы проведения дальнейших мероприятий в Киеве, которые предусматривают привлечение большого количества людей;

пересмотреть нормативно-распорядительные документы относительно жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан;

всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей;

всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям.

Также отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.