У польському уряді не сподіваються на "прорив" від переговорів з Україною

У Раді міністрів Польщі не сподіваються, що сьогоднішні українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн Дениса Шмигаля і Дональда Туска принесуть "якийсь прорив". Про це заявив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабєц, повідомляє Укрінформ.

Він зауважив, що це незвичайні консультації, оскільки Україна перебуває у стані війни. За його словами, звичайні консультації готуються багато тижнів, обговорюються усі аспекти співпраці.

“Враховуючи складну ситуацію та підвищений ризик в Україні, ми очікували, що це будуть спрощені консультації, але зараз маємо інформацію, що буде представлений майже весь український уряд. Звичайно, ми готові до зустрічей у наших профільних міністерствах” , - підкреслив Грабєц.

Він зауважив, що “у найбільш проблемних сферах” консультації між польськими й українськими міністрами тривають ще із середи. Натомість у четвер відбудеться зустріч віч-на-віч прем’єрів Шмигаля і Туска і зустріч представників обох урядів.

Серед найважливіших тем переговорів керівник канцелярії голови Ради міністрів Польщі назвав сільське господарство, питання інфраструктури, безпеки й обороноздатності.

“Але важко очікувати після цих переговорів якогось прориву, якоїсь конкретної домовленості, наприклад, щодо питань сільського господарства. Ми все ще ведемо діалог, і обидві сторони принаймні на сьогодні не повністю досягли згоди” , - підкреслив Грабєц.

Він додав, що уряд РП “підтримує законні вимоги польських фермерів щодо захисту польського ринку” і зауважив, що, українська сторона перебуває “в зовсім іншій ситуації”.

За його словами, важливою темою переговорів буде цілісність польсько-українських відносин та значення обох країн одна для одної.

“Ми відкрито говоритимемо про все, що нам болить, попри ту повну підтримку, яку надаємо і всіляко надаватимемо Україні, яка воює проти Росії” , – підкреслив польський урядовець.

Він зазначив, що за результатами цих консультацій не буде підписано, наприклад, угоду, яка регулюватиме торгівлю сільськогосподарською продукцією між двома країнами.

"Позиції з цього приводу розходяться. Важливо, що ми ведемо діалог. Ледь не щодня міністерства економіки чи сільського господарства ведуть переговори з цього приводу, але їх стан все ще не є задовільним і не дозволяє робити якісь далекосяжні висновки" , - сказав Грабєц.

Нагадаємо, 28 березня у Варшаві відбудуться українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн.