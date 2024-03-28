В польском правительстве не надеются на "прорыв" от переговоров с Украиной

В Совете министров Польши не надеются, что сегодняшние украинско-польские межправительственные консультации на уровне премьер-министров обеих стран Дениса Шмыгаля и Дональда Туска принесут "какой-то прорыв". Об этом заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Ян Гребец, сообщает Укринформ.

Он отметил, что это необычные консультации, поскольку Украина находится в состоянии войны. По его словам, обычные консультации готовятся многие недели, обсуждаются все аспекты сотрудничества.

“Учитывая сложную ситуацию и повышенный риск в Украине, мы ожидали, что это будут упрощенные консультации, но сейчас есть информация, что будет представлено почти все украинское правительство. Конечно, мы готовы к встречам в наших профильных министерствах” , - подчеркнул Грабец.

Он отметил, что "в наиболее проблемных сферах" консультации между польскими и украинскими министрами продолжаются еще со среды. В четверг состоится встреча лицом к лицу премьеров Шмыгаля и Туска и встреча представителей обоих правительств.

Среди важнейших тем переговоров руководитель канцелярии председателя Совета министров Польши назвал сельское хозяйство, вопросы инфраструктуры, безопасности и обороноспособности.

"Но трудно ожидать после этих переговоров какого-то прорыва, какой-то конкретной договоренности, например, по вопросам сельского хозяйства. Мы все еще ведем диалог, и обе стороны по крайней мере на сегодняшний день не полностью достигли согласия" , - подчеркнул Грабец.

Он добавил, что правительство Польши "поддерживает законные требования польских фермеров по защите польского рынка" и отметил, что украинская сторона находится "в совершенно иной ситуации".

По его словам, важной темой переговоров будет целостность польско-украинских отношений и значение обеих стран друг для друга.

"Мы будем открыто говорить обо всем, что нам болит, несмотря на ту полную поддержку, которую оказываем и всячески будем оказывать Украине, которая воюет против России" , - подчеркнул польский чиновник.

Он отметил, что по результатам этих консультаций не будет подписано, например, соглашение, которое будет регулировать торговлю сельскохозяйственной продукцией между двумя странами.

"Позиции по этому поводу расходятся. Важно, что мы ведем диалог. Чуть ли не ежедневно министерства экономики или сельского хозяйства ведут переговоры по этому поводу, но их состояние все еще не удовлетворительно и не позволяет делать какие-то далеко идущие выводы" , - сказал Грабец.

Напомним, 28 марта в Варшаве состоятся украино-польские межправительственные консультации на уровне премьер-министров обеих стран.