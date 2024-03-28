Шольц пояснив свою позицію щодо передачі Taurus Україні

Німецький канцлер Олаф Шольц у контексті відмови надати далекобійні ракети Taurus Україні заявив, що важливим для нього залишається "не ескалувати" війну до зіткнення Росії та НАТО. У той же час Німеччина витратила на допомогу Україні понад 28 млн. євро. Про це він розповів в інтерв'ю Märkische Allgemeine Zeitung, повідомляє Ліга.net.

"Як голова уряду я повинен взяти на себе відповідальність у питаннях війни та миру, а також у питаннях безпеки в Європі – і це також стосується питання Taurus. Окрім потужної підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб війна не ескалювалася, тобто [не почалася] війна між Росією та НАТО" , – сказав він.

Шольц зазначив, що Німеччина також не відправлятиме своїх військових в Україну.

З кожним постачанням зброї Україні ФРН буде ретельно зважувати, що це означатиме у контексті ескалації, пояснив Шольц.

"Тому я вирішив так, як вирішив (щодо Taurus. – Ред.)" , – зазначив голова німецького уряду.

Водночас, зазначив він, Німеччина "більш ніж будь-яка інша країна Європи" підтримує Україну зброєю та боєприпасами – і тільки на це витратила понад 28 млрд євро.

Шольц зауважив, що ця сума "більша, ніж у багатьох інших країн разом узятих".