Шольц обьяснил свою позицию касательно передачи Taurus Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц в контексте отказа предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине заявил, что важным для него остается "не эскалировать" войну до столкновения России и НАТО. В то же время Германия потратила на помощь Украине более 28 млн евро. Об этом он рассказал в интервью Märkische Allgemeine Zeitung, сообщает Лига.net.

"Как глава правительства я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также в вопросах безопасности в Европе – и это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не эскалировалась, то есть [не началась] война между Россией и НАТО" , – сказал он.

Шольц отметил, что Германия также не будет отправлять своих военных в Украину.

С каждой передачей оружия Украине ФРГ будет тщательно взвешивать, что это будет означать в контексте эскалации, пояснил Шольц.

"Поэтому я решил так, как решил (относительно Taurus. – Ред.)" , – отметил глава немецкого правительства.

В то же время, отметил он, Германия "больше чем любая другая страна Европы" поддерживает Украину оружием и боеприпасами – и только на это потратила более 28 млрд евро.

Шольц отметил, что эта сумма "больше, чем у многих других стран вместе взятых".