Туск переконав Макрона підтримати обмеження на агропродукцію з України – ЗМІ

Компроміс у ЄС щодо змін до угоди про торгівлю з Україною, який не задовольняє Київ, став можливим тому, що, серед іншого, прем’єр Дональд Туск зумів перетягнути на бік Польщі президента Франції Емманюеля Макрона. Деталі того, як це відбулося, стали відомі польській радіостанції RMF FM від джерел, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у публікації, 13 березня на пленарному засіданні Європарламенту ухвалили поправку польського євродепутата Анджея Галіцького, в якій йшлося про невигідне для України включення до розрахунків імпортного порогу 2021 року, коли обсяг українських агротоварів був низьким.

Поправка Галіцького також стосувалася розширення переліку продуктів, на які слід поширити обмеження, на крупи та мед.

Згодом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський переконав главу уряду Дональда Туска, що ключовою у зусиллях Польщі домогтися більших обмежень українського агроімпорту може бути роль прем'єр-міністра.

Туск нібито спочатку поставився до цього скептично, але після часто бурхливих переговорів між прем'єром і міністром Туск особисто взявся за справу.

За словами джерел радіостанції у Брюсселі, розмова між Туском і президентом Франції Емманюелем Макроном під час зустрічі Веймарського трикутника 15 березня була вирішальною.

"Тоді Макрон мало знав про угоду з Україною і не здогадувався про важливість 2021 року як базисного року, який значно знижує рівень українського імпорту" , ​​– сказав співрозмовник у Варшаві.

"Однак він (Макрон) швидко зрозумів, що Франція також може щось отримати, підтримавши Польщу в цій грі" , – додав він.

За результатами нічних переговорів 20 березня євродепутати додали до переліку українських товарів, на які поширюються обмеження, нові сільськогосподарські товари: овес, кукурудзу, крупи та мед. Однак включити в угоду 2021 рік і додати до списку пшеницю не вдалося.

Тоді вперше Польща та Франція виступили спільно, що призвело до відсутності підтримки компромісу, попередньо укладеного з Європейським парламентом.

У п'ятницю, 22 березня, на саміті ЄС у Брюсселі Макрон і Туск представили лідерам ЄС необхідність змінити угоду з Україною. Переговори відбувалися офіційно під час сесії, але й кулуарно. Тоді президент Зеленський звернувся до лідерів ЄС, припустивши, що ті, хто хоче скоротити імпорт сільськогосподарських товарів з України, знижують обороноздатність Києва.

Після саміту, у п’ятницю, на пресконференції Макрон вже дуже детально розповів про вимоги Польщі та Франції, тобто про 2021 рік і включення до списку пшениці.

У понеділок 25 березня бельгійське головування спробувало форсувати попередню угоду без додаткових положень про 2021 рік, і знову зазнало невдачі. Усі сусідні з Україною країни підтримали Польщу та Францію, до них приєдналися Італія, Хорватія та Словенія.

Така сильна коаліція змусила бельгійців бути більш гнучкими. У підсумку вони самі представили компромісну пропозицію, яку в ЄК називали можливим остаточним рішенням ще до саміту. Йдеться про те, щоб у торговельну угоду з Україною внести половину 2021 року, що все ще означає значне скорочення українського імпорту.