Туск убедил Макрона поддержать ограничения на агропродукцию из Украины – СМИ

Компромисс в ЕС по изменениям в соглашение о торговле с Украиной, который не удовлетворяет Киев, стал возможным потому, что, среди прочего, премьер Дональд Туск сумел перетянуть на сторону Польши президента Франции Эмманюэля Макрона. Детали того, как это произошло, стали известны польской радиостанции RMF FM от источников, сообщает Европейская правда.

Как говорится в публикации, 13 марта на пленарном заседании Европарламента приняли поправку польского евродепутата Анджея Галицкого, в которой говорилось о невыгодном для Украины включении в расчеты импортного порога 2021 года, когда объем украинских агротоваров был низким.

Поправка Галицкого также касалась расширения перечня продуктов, на которые следует распространить ограничения, на крупы и мед.

Впоследствии министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский убедил главу правительства Дональда Туска, что ключевой в усилиях Польши добиться больших ограничений украинского агроимпорта может быть роль премьер-министра.

Туск якобы сначала отнесся к этому скептически, но после часто бурных переговоров между премьером и министром Туск лично взялся за дело.

По словам источников радиостанции в Брюсселе, разговор между Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время встречи Веймарского треугольника 15 марта был решающим.

"Тогда Макрон мало знал о соглашении с Украиной и не догадывался о важности 2021 года как базисного года, который значительно снижает уровень украинского импорта" , – сказал собеседник в Варшаве.

"Однако он (Макрон) быстро понял, что Франция также может что-то получить, поддержав Польшу в этой игре" , – добавил он.

По результатам ночных переговоров 20 марта евродепутаты добавили в перечень украинских товаров, на которые распространяются ограничения, новые сельскохозяйственные товары: овес, кукурузу, крупы и мед. Однако включить в соглашение 2021 год и добавить в список пшеницу не удалось.

Тогда впервые Польша и Франция выступили совместно, что привело к отсутствию поддержки компромисса, предварительно заключенного с Европейским парламентом.

В пятницу, 22 марта, на саммите ЕС в Брюсселе Макрон и Туск представили лидерам ЕС необходимость изменить соглашение с Украиной. Переговоры проходили официально во время сессии, но и кулуарно. Тогда президент Зеленский обратился к лидерам ЕС, предположив, что те, кто хочет сократить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, снижают обороноспособность Киева.

После саммита, в пятницу, на пресс-конференции Макрон уже очень подробно рассказал о требованиях Польши и Франции, то есть о 2021 году и включении в список пшеницы.

В понедельник 25 марта бельгийское председательство попыталось форсировать предварительное соглашение без дополнительных положений о 2021 году, и снова потерпело неудачу. Все соседние с Украиной страны поддержали Польшу и Францию, к ним присоединились Италия, Хорватия и Словения.

Такая сильная коалиция заставила бельгийцев быть более гибкими. В итоге они сами представили компромиссное предложение, которое в ЕК называли возможным окончательным решением еще до саммита. Речь идет о том, чтобы в торговое соглашение с Украиной внести половину 2021 года, что все еще означает значительное сокращение украинского импорта.