СБУ повідомили про затримання зрадника, планував скоригувати удар по ТЕС

Кіберфахівці Служби безпеки зірвали нову спробу РФ завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра. Про це інформувала СБУ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що завдяки багатоетапній спецоперації прямо "на гарячому" в обласному центрі затримано агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони.

Він намагався встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

У подальшому окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі.

Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину міста.

За вказівкою ФСБ їхній агент знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію.

Така інформація була необхідна росіянам, щоб дізнатися про технічний стан об’єкта для врахування у підготовці нової серії повітряних атак на місто.

Співробітники СБУ задокументували не тільки розвідувальну активність агента ФСБ, але й встановили особу його російського куратора.

Одночасно на території Дніпра було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони та додаткового захисту критичної інфраструктури.

За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого у лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

За співпрацю з окупантами зрадник отримував на власні банківські реквізити гроші.

Затриманому повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.