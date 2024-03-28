СБУ сообщили о задержании предателя, планировал скорректировать удар по ТЭС

Киберспециалисты Службы безопасности сорвали новую попытку РФ нанести ракетный удар по военной и критической инфраструктуре Днепра. Об этом сообщает СБУ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что благодаря многоэтапной спецоперации прямо "на горячем" в областном центре задержан агент ФСБ, который проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны.

Он пытался установить ориентировочное количество находившихся там на стационарном лечении украинских защитников. Также следил за медицинским транспортом, прибывающим на территорию медучреждения.

Полученные сведения вместе с координатами объекта фигурант пытался передать ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

В дальнейшем оккупанты планировали использовать развединформацию для подготовки ракетного удара по военному госпиталю в Днепре.

Еще одной потенциальной целью врага являлась местная тепловая электростанция, обеспечивающая электричеством значительную часть мегаполиса.

По указанию ФСБ их агент снимал на собственный телефон периметр ТЭС и прилегающую территорию.

Такая информация была необходима россиянам, чтобы узнать техническое состояние объекта для учета в подготовке новой серии воздушных атак на город.

Сотрудники СБУ задокументировали не только разведывательную активность агента ФСБ, но и установили личность его российского куратора.

Одновременно на территории Днепра были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава Сил обороны и дополнительной защиты критической инфраструктуры.

По данным следствия, агентом оказался 22-летний местный житель, которого в феврале этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

За сотрудничество с оккупантами предатель получал деньги на собственные банковские реквизиты.

Задержанному сообщили о подозрении, он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.