Борель покаже план із закупівлі озброєння для України до квітня – Politico

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель представить план із закупівель озброєння для України до квітня цього року.﻿ З посиланням на Politico, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Видання зазначає, що в документі, що містить конкретні дії минулого тижня, датованому 25 березня, викладено кроки з нарощування фінансової та військової підтримки України.

Згідно з документом, вищий дипломат ЄС Жозеп Боррель "має представити пропозицію про спільні ініціативи щодо закупівель (летальних і нелетальних) до квітня 2024 року".

Боррель також "активізує зусилля" щодо укладення угоди про виділення наступного траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру, який блокує Угорщина.

Крім цього Боррель і країни ЄС також продовжать обговорення зобов'язань у сфері безпеки, щоб завершити роботу над спільною заявою ЄС і України.

28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів.

Крім того, Україна та ЄС 12 березня підписали угоду про перехідне фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів – 6 млрд євро. Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету України вже у березні без умов. Решту - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Єврокомісією виконаних індикаторів.