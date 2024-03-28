Боррель покажет план по закупкам вооружения для Украины к апрелю – Politico

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель представит план по закупкам вооружения для Украины к апрелю этого года. Со ссылкой на Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Издание отмечает, что в документе, содержащем конкретные действия на прошлой неделе, датированном 25 марта, изложены шаги по наращиванию финансовой и военной поддержки Украины.

Согласно документу, высший дипломат ЕС Жозеп Боррель "должен представить предложение о совместных инициативах по закупкам (летальных и нелетальных) к апрелю 2024 года".

Боррель также "активизирует усилия" по заключению сделки о выделении следующего транша в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира, который блокирует Венгрия.

Помимо этого Боррель и страны ЕС также продолжат обсуждение обязательств в сфере безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины.

Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят к 2027 году 50 млрд евро долгосрочных кредитов.

Кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств – 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальные - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.