Очільник зовнішньої розвідки РФ відвідав Північну Корею

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін відвідав із триденним візитом Північну Корею. Про це в четвер заявило офіційне північнокорейське агентство ЦТАК, інформацію згодом підтвердили у СЗР, повідомляє Радіо Свобода.

Візит пройшов на тлі повідомлень про постачання боєприпасів із КНДР до Росії та нафти з Росії до КНДР - порушуючи міжнародні санкції.

Як йдеться у повідомленні ЦТАК, візит пройшов 25-27 березня, сторони обговорили у Пхеньяні "ділові питання щодо подальшого зміцнення співпраці у відповідь на інтриги ворожих сил". У повідомленні також йдеться, що до Москви на переговори вирушив міністр зовнішньоекономічних справ КНДР Юн Чжон Хо.

У СЗР повідомили, що Наришкін у Пхеньяні обговорив "поглиблення взаємодії в умовах спроб посилення тиску зовнішніх сил", а переговори відбулися "у теплій дружній атмосфері".

Днями газета Financial Times повідомила, що Росія почала безпосередньо постачати нафту до Північної Кореї, незважаючи на санкції ООН проти Пхеньяну. За даними видання, постачання нафти розпочалося 7 березня – це перші документально підтверджені постачання з моменту введення санкцій ООН. Відповідно до супутникових знімків, у березні з російського порту Східний на Далекому Сході вийшли щонайменше п'ять північнокорейських танкерів з нафтопродуктами. Потім два кораблі вирушили до північнокорейського порту Чхонджин, де, мабуть, розвантажилися, пише Financial Times.

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