Глава внешней разведки РФ посетил Северную Корею

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил с трёхдневным визитом Северную Корею. Об этом в четверг заявило официальное северокорейское агентство ЦТАК, информацию впоследствии подтвердили в СВР, сообщает Радио Свобода.

Визит прошёл на фоне сообщений о поставках боеприпасов из КНДР в Россию и нефти из России в КНДР - в нарушение международных санкций.

Как говорится в сообщении ЦТАК, визит прошёл 25-27 марта, стороны обсудили в Пхеньяне "деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на интриги враждебных сил". В сообщении также говорится, что в Москву на переговоры отправился министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

В СВР сообщили, что Нарышкин в Пхеньяне обсудил "углубление взаимодействия в условиях попыток усилдения давления внешних сил", а переговоры прошли "в тёплой дружественной атмосфере".

На днях газета Financial Times сообщила, что Россия начала напрямую поставлять нефть в Северную Корею, несмотря на санкции ООН против Пхеньяна. По данным издания, поставки нефти начались 7 марта – это первые документально подтвержденные поставки с момента введения санкций ООН. Согласно спутниковым снимкам, в марте из российского порта Восточный на Дальнем Востоке вышли по меньшей мере пять северокорейских танкеров с нефтепродуктами. Затем два корабля отправились в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились, пишет Financial Times.

