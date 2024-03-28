Ізраїльські військові шукали за допомогою Google Photo прихильників ХАМАС

Ізраїльська військова розвідка використовує експериментальну програму розпізнавання осіб у Газі. Про це пише New York Times, повідомляє Ліга.net.

Програма помилково ідентифікує палестинських цивільних осіб як таких, що мають зв'язки з ХАМАС.

За повідомленням The NYT, програма, яка спочатку була розроблена для пошуку заручників, розширилася з метою вилучення всіх осіб, які мають зв'язки з ХАМАС або іншими бойовими угрупованнями. Але технологія є недосконалою, і ізраїльські солдати не враховували цю помилку під час затримання позначених системою цивільних осіб.

За словами офіцерів розвідки, які розмовляли з The NYT, програма використовує технології приватної ізраїльської компанії Corsight. Ці технології мають здатність розпізнавати обличчя, які відображають менше половини особи. Однак, зокрема, система бореться з зернистими, затемненими або пошкодженими обличчями.

Інші офіцери розповіли The NYT, що використовували Google Photos додатково до систем Corsight, щоб знайти фотографії тих осіб, що мали інтерес для розвідки. Проте компанія Google наголошує, що Google Photos не надає ідентифікаційних даних для невідомих осіб на фотографіях.



