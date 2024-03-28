Израильские военные искали с помощью Google Photo сторонников ХАМАС

Израильская военная разведка использует экспериментальную программу распознавания лиц в Газе. Об этом пишет New York Times, сообщает Лига.net.

Программа ошибочно идентифицирует палестинских гражданских лиц как имеющих связи с ХАМАС.

По сообщению The NYT, программа, первоначально разработанная для поиска заложников, расширилась с целью изъятия всех лиц, имеющих связи с ХАМАС или другими боевыми группировками. Однако технология несовершенна, и израильские солдаты не учитывали эту ошибку при задержании обозначенных системой гражданских лиц.

По словам офицеров разведки, разговаривавших с The NYT, программа использует технологии частной израильской компании Corsight. Эти технологии обладают способностью распознавать лица, отражающие менее половины человека. Однако, в частности, система борется с зернистыми, затемненными или поврежденными лицами.

Другие офицеры рассказали The NYT, что использовали Google Photos вдобавок к системам Corsight, чтобы найти фотографии тех, кто имел интерес для разведки. Однако компания Google отмечает, что Google Photos не предоставляет идентификационные данные для неизвестных лиц на фотографиях.