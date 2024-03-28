В Україні загинуло 537 дітей через вторгнення РФ – Офіс генпрокурора
Внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну загинуло 537 дітей, понад 1806 дітей постраждали.
Такі дані оприлюднив Офіс генпрокурора станом на 28 березня.
Зазначається, що понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Зокрема, 27 березня внаслідок удару РФ по селу Борова Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопчик. Також вчора внаслідок обстрілу Харкова постраждали 4 дитини віком трьох місяців до тринадцяти років.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зазначили в Офісі генпрокурора.
Загалом найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій - 524,
- Харківській - 343,
- Херсонській - 149,
- Київській - 130,
- Дніпропетровській - 125,
- Миколаївській - 103,
- Запорізькій - 100.