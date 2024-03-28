В Україні загинуло 537 дітей через вторгнення РФ – Офіс генпрокурора

Внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну загинуло 537 дітей, понад 1806 дітей постраждали.

Такі дані оприлюднив﻿ Офіс генпрокурора станом на 28 березня.

Зазначається, що понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, 27 березня внаслідок удару РФ по селу Борова Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопчик. Також вчора внаслідок обстрілу Харкова постраждали 4 дитини віком трьох місяців до тринадцяти років.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях" , – зазначили в Офісі генпрокурора.

Загалом найбільше постраждало дітей у таких областях: