В Украине погибли 537 детей из-за вторжения РФ - Офис генпрокурора

В результате российского полномасштабного вторжения в Украину погибли 537 детей, более 1806 детей пострадали.

Такие данные обнародовал Офис генпрокурора по состоянию на 28 марта.

Отмечается, что более 1269 получили ранения разной степени тяжести.

В частности, 27 марта в результате удара РФ по селу Борово Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний мальчик. Также вчера в результате обстрела Харькова пострадали 4 ребенка в возрасте трех месяцев до тринадцати лет.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях" , – отметили в Офисе генпрокурора.

В целом больше всего пострадало детей в таких областях: