В Украине погибли 537 детей из-за вторжения РФ - Офис генпрокурора
В результате российского полномасштабного вторжения в Украину погибли 537 детей, более 1806 детей пострадали.
Такие данные обнародовал Офис генпрокурора по состоянию на 28 марта.
Отмечается, что более 1269 получили ранения разной степени тяжести.
В частности, 27 марта в результате удара РФ по селу Борово Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний мальчик. Также вчера в результате обстрела Харькова пострадали 4 ребенка в возрасте трех месяцев до тринадцати лет.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – отметили в Офисе генпрокурора.
В целом больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 524,
- Харьковской – 343,
- Херсонской – 149,
- Киевской – 130,
- Днепропетровской – 125,
- Николаевской – 103,
- Запорожской – 100.