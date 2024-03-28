Ізраїль заявив про понад 200 вбитих бойовиків ХАМАСу під час рейду в Газі

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили про ліквідацію понад 200 озброєних бойовиків угруповання ХАМАС під час рейду в лікарню "Шифа" у місті Газа, повідомляє Укрінформ.

Вчора бойовики ХАМАСу вийшли з лікарні "Шифа", де переховувалися, і відкрили вогонь по ізраїльських військах. Такі бої відбувалися кілька разів впродовж останніх днів, зазначили у ЦАХАЛі.

Під час здійснення рейду в лікарню у Газі війська Ізраїлю евакуювали цивільних осіб, пацієнтів та медичний персонал до іншої частини госпіталю, "яку ЦАХАЛ підготував, аби забезпечити належне медичне обслуговування".

Впродовж 27 березня десятки бойовиків ХАМАСу були ліквідовані в місті Аль-Карара на півдні анклаву та районі Хан-Юніса під назвою Аль-Амаль.

У ЦАХАЛі також додали, що на півдні Гази були виявлені та знищені сховища зброї ХАМАСу, а в центрі анклаву минулої доби кілька бойовиків угруповання були вбиті бригадою "Нахаль".