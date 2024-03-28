Израиль заявил о более 200 убитых боевиках ХАМАСа во время рейда в Газе

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ликвидации более 200 вооруженных боевиков группировки ХАМАС во время рейда в больницу "Шифа" в городе Газа, сообщает Укринформ.

Вчера боевики ХАМАС вышли из больницы "Шифа", где скрывались, и открыли огонь по израильским войскам. Такие бои происходили несколько раз в последние дни, отметили в ЦАХАЛе.

Во время рейда в больницу в Газе войска Израиля эвакуировали гражданских лиц, пациентов и медицинский персонал в другую часть госпиталя, "которую ЦАХАЛ подготовил, чтобы обеспечить надлежащее медицинское обслуживание".

В течение 27 марта десятки боевиков ХАМАС были ликвидированы в городе Аль-Карара на юге анклава и районе Хан-Юниса под названием Аль-Амаль.

В ЦАХАЛе также добавили, что на юге Газы были обнаружены и уничтожены хранилища оружия ХАМАСа, а в центре анклава за прошедшие сутки несколько боевиков группировки были убиты бригадой "Нахаль".